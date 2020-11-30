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Победительница «Холостяка» Даша Ульянова показала свое фото до пластики

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Украинская спортсменка Даша Ульянова поделилась с подписчиками детским фото.

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова показала свое фото до пластики
Победительница «Холостяка» Даша Ульянова показала свое фото до пластики
instagram.com/ulyanova_fan

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На черно-белом кадре знаменитость запечатлена в детстве с распущенными волосами и двумя заколками в виде ромашек. На следующем снимке Даша показала, как выглядит сейчас: скулы стали выразительнее, а губы гораздо пышнее. Вскоре Ульянова удалила подборку снимков, а фан-страницы девушки успели сохранить фото себе и опубликовать вновь.

Поклонники отметили, что после косметологических вмешательств Даша выглядит более привлекательной:

«Она и так, и так красивая, но после мне больше всего нравится».

«Во-первых, ты сделала губы. Во-вторых, ты накрасилась. Но все равно мне больше нравится после».

«Красивая!»

«Ей лучше после изменений».

Стоит отметить, что Ульянова не скрывает того, что усовершенствовала свою внешность, она чувствует себя комфортно и ни о чем не жалеет.

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Теги: Даша Ульянова, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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AndyEn    30.11.2020, 13:23
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