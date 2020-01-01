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«Три ангелочка»: Светлана Лобода поделилась фото со своими дочками

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками милым снимком.

Светлана Лобода поделилась фото со своими дочками
Светлана Лобода поделилась фото со своими дочками
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала семейный снимок. На кадре знаменитость позирует в компании своих дочерей: девятилетней Евы и двухлетней Тильды. Звездная семья запечатлена на отдыхе, где счастливая певица держит на руках младшую дочь, а старшую нежно обнимает. Девчонки надели наряды в одинаковой цветовой гамме – белом цвете, который идеально подчеркивает загорелое тело. Лицо Тильды звезда скрывает от посторонних глаз, поэтому девочка на фото всегда запечатлена со спины.

Под публикацией Светлана призналась, что поделилась этим снимком в честь Дня матери:

«С Днём Матери нас, милые девочки ❤️».

Поклонники восхитились милым снимком, и рассыпались в комплиментах:

«По лицу Евочки всегда видно, что Вы замечательная мама!)»

«Три красотки!»

«Какие прекрасные».

«Милашки».

«Какие вы красивые. Принцессы».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, дочки, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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