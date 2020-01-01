«Прости, что не звоню»: Алина Гросу поделилась редкими кадрами со своей мамой

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками личным видео.

Алина Гросу поделилась редкими кадрами со своей мамой instagram.com/alina_grosu

Читай также: “Познакомлю вас с новым ребенком“: Седокова показала счастливые кадры с Тиммой

Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала милый видеоролик, где продемонстрировала значащие моменты из своей жизни. На кадрах видно, как звездная мама поддерживала юную дочь на различных концертах, нежно обнимала и целовала. А трогательные фрагменты из жизни сопроводила песня Гросу, которую она исполнила в 3-4 года.

Под публикацией певица призналась в любви своей маме, написав авторский стих:

«Прости, что не звоню уже так часто..

Что забываюсь и спешу куда-то..

Но то что есть у нас ты - это счастье.

Я помню и ценю тебя и папу❤️❤️».

Поклонники восхитились искренностью Алины, и рассыпались в комплиментах:

«Это очень мило». «Душевный стих». «Очень трогательный ролик». «Алина, ты прекрасная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.