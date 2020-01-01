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«Прости, что не звоню»: Алина Гросу поделилась редкими кадрами со своей мамой

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Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками личным видео.

Алина Гросу поделилась редкими кадрами со своей мамой
Алина Гросу поделилась редкими кадрами со своей мамой
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала милый видеоролик, где продемонстрировала значащие моменты из своей жизни. На кадрах видно, как звездная мама поддерживала юную дочь на различных концертах, нежно обнимала и целовала. А трогательные фрагменты из жизни сопроводила песня Гросу, которую она исполнила в 3-4 года.

Под публикацией певица призналась в любви своей маме, написав авторский стих:

«Прости, что не звоню уже так часто..
Что забываюсь и спешу куда-то..
Но то что есть у нас ты - это счастье.
Я помню и ценю тебя и папу❤️❤️».

Поклонники восхитились искренностью Алины, и рассыпались в комплиментах:

«Это очень мило».

«Душевный стих».

«Очень трогательный ролик».

«Алина, ты прекрасная».

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Теги: Алина Гросу, певица, мама, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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