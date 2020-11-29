Тверк с розой: Жена Криштиану Роналду потрусила роскошной попой
Джорджина Родригес покорила сеть необычным тверком.
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Гражданская супруга легендарного футболиста Криштиану Роналду фитнес-тренер Джорджина Родригес очаровала сеть горячим тверком.
Тряску попой красотка показала в непривычном оформлении.
Видео появилось в Инстаграм.
В кадре Джорджина стоит на коленях спиной к камере, в ярко-красном кроп-топе и брюках. Во время танца она держит в руках розу.
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