Тверк с розой: Жена Криштиану Роналду потрусила роскошной попой

Джорджина Родригес покорила сеть необычным тверком.

Жена Криштиану Роналду завела сеть горячим тверком instagram.com/georginagio

Читай также: Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини

Гражданская супруга легендарного футболиста Криштиану Роналду фитнес-тренер Джорджина Родригес очаровала сеть горячим тверком.

Тряску попой красотка показала в непривычном оформлении.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Джорджина стоит на коленях спиной к камере, в ярко-красном кроп-топе и брюках. Во время танца она держит в руках розу.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.