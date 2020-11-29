Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тверк с розой: Жена Криштиану Роналду потрусила роскошной попой

Комментариев: 1
Джорджина Родригес покорила сеть необычным тверком.

Жена Криштиану Роналду завела сеть горячим тверком
Жена Криштиану Роналду завела сеть горячим тверком
instagram.com/georginagio

Читай также: Фигуристая красотка: Возлюбленная Криштиану Роналду показала фото в бикини

Гражданская супруга легендарного футболиста Криштиану Роналду фитнес-тренер Джорджина Родригес очаровала сеть горячим тверком.

Тряску попой красотка показала в непривычном оформлении.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Джорджина стоит на коленях спиной к камере, в ярко-красном кроп-топе и брюках. Во время танца она держит в руках розу.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: жены, Криштиану Ронадлу, тверк, тряска попой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
freedom7777    29.11.2020, 20:26
Оценка:  0
freedom7777
А за чем Рональдо жена - он же гей ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь