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"На кого теперь похожа?": Полякова кардинально сменила имидж и стала еще моложе

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Певица Оля Полякова поразила публику новым имиджем и снялась в коротеньком наряде .

Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда
Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда
пресс-служба

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Популярная певица Оля Полякова снова кардинально сменила имидж. Звезда сфотографировалась с необычной прической и макияжем в эффектном наряде.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Полякова стоит в коротком платье с воланами и капюшоном. Дополняет образ начес и макияж с акцентом на губы.

Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз)))) - написала звезда.

Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда
Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда
instagram.com/polyakovamusic

  • 🔥😍
  • 🔥🔥🔥Очень!
  • ля👏🏻👍🏻 тебе любой эксперимент к лицу!
  • Леді Гага😍🔥
  • Молода Мадонна. 🔥 Або Леді Гага
  • Кайли Миноуг
  • Светлана Вольнова лично мне так показалось, - написали в сети.

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Теги: Оля Полякова, смена имиджа, наряды звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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