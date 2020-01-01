"На кого теперь похожа?": Полякова кардинально сменила имидж и стала еще моложе

Певица Оля Полякова поразила публику новым имиджем и снялась в коротеньком наряде .

Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда пресс-служба

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Популярная певица Оля Полякова снова кардинально сменила имидж. Звезда сфотографировалась с необычной прической и макияжем в эффектном наряде.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Полякова стоит в коротком платье с воланами и капюшоном. Дополняет образ начес и макияж с акцентом на губы.

Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз)))) - написала звезда.

Полякова снова сменила имидж - какую прическу выбрала звезда instagram.com/polyakovamusic

🔥😍

🔥🔥🔥Очень!

ля👏🏻👍🏻 тебе любой эксперимент к лицу!

Леді Гага😍🔥

Молода Мадонна. 🔥 Або Леді Гага

Кайли Миноуг

Светлана Вольнова лично мне так показалось, - написали в сети.

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