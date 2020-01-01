"На кого теперь похожа?": Полякова кардинально сменила имидж и стала еще моложе
Певица Оля Полякова поразила публику новым имиджем и снялась в коротеньком наряде .
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Популярная певица Оля Полякова снова кардинально сменила имидж. Звезда сфотографировалась с необычной прической и макияжем в эффектном наряде.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре Полякова стоит в коротком платье с воланами и капюшоном. Дополняет образ начес и макияж с акцентом на губы.
Как вам новый образ? Кого напоминаю вам на этот раз)))) - написала звезда.
- 🔥😍
- 🔥🔥🔥Очень!
- ля👏🏻👍🏻 тебе любой эксперимент к лицу!
- Леді Гага😍🔥
- Молода Мадонна. 🔥 Або Леді Гага
- Кайли Миноуг
- Светлана Вольнова лично мне так показалось, - написали в сети.
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