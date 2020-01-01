Дэвид Проуз ушел из жизни в возрасте 85 лет .

Читай также: Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева

В субботу, 28 ноября, умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны“.

Об этом в своих социальных сетях сообщило актерское агентство Bowington Management, клиентом которого был Проуз.

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездные войны» https://www.facebook.com/thebadcomedian

С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет.

Дэвид Проуз снимался в самых первых трилогиях «Звездных воин», а именно: Эпизод IV — Новая надежда, Эпизод V — Империя наносит ответный удар, Эпизод VI — Возвращение джедая.

Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездные войны» https://www.facebook.com/thebadcomedian

Читай также: 3 плохих привычки, которые лишают вас энергии

Проуз также сыграл роль Дарта Вейдера в клипах для видеоигр «Монополия Звёздных войн» и «Звёздные войны: Интерактивная настольная видеоигра».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.