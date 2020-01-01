Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездные войны»
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В субботу, 28 ноября, умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии “Звездные войны“.
Об этом в своих социальных сетях сообщило актерское агентство Bowington Management, клиентом которого был Проуз.
С огромным сожалением и душераздирающей печалью для нас и миллионов фанатов по всему миру объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет.
Дэвид Проуз снимался в самых первых трилогиях «Звездных воин», а именно: Эпизод IV — Новая надежда, Эпизод V — Империя наносит ответный удар, Эпизод VI — Возвращение джедая.
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Проуз также сыграл роль Дарта Вейдера в клипах для видеоигр «Монополия Звёздных войн» и «Звёздные войны: Интерактивная настольная видеоигра».
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