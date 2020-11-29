Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Приколисты": Могилевская в индейских перьях станцевала с Потапом

Комментариев: 2
Наталья Могилевская создала рождественское настроение вместе с Потапом и Ласточкиным .

Наталья Могилевская станцевала с Потапом
Наталья Могилевская станцевала с Потапом
пресс-служба

Читай также: "Невероятные": Жена Димы Жука очаровала сеть романтичным фото

Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), который часто устаивает забавные челленджи, поразил свежим видео. На этот раз "сеньор Потап" станцевал с певицей Натальей Могилевской и юмористом Игорем Ласточкиным.

Видео Потап добавил в Инстаграм.

В кадре трио забавно двигается под рождественский гимн. У Монилевской на голове - индейские перья.

Подписчики отметили в комментариях, что знаменитости подняли им настроение - "приколисты", - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: челлендж, Потап, наталья могилевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.11.2020, 18:07
Оценка:  0
гость
могилевская ! ну сделай себе нос наконец то ! жлобиха
гость  (аноним)  29.11.2020, 18:03
Оценка:  0
гость
Наталье идёт, она впервые выглядит стильно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь