"Приколисты": Могилевская в индейских перьях станцевала с Потапом

Наталья Могилевская создала рождественское настроение вместе с Потапом и Ласточкиным .

Наталья Могилевская станцевала с Потапом пресс-служба

Читай также: "Невероятные": Жена Димы Жука очаровала сеть романтичным фото

Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), который часто устаивает забавные челленджи, поразил свежим видео. На этот раз "сеньор Потап" станцевал с певицей Натальей Могилевской и юмористом Игорем Ласточкиным.

Видео Потап добавил в Инстаграм.

В кадре трио забавно двигается под рождественский гимн. У Монилевской на голове - индейские перья.

Подписчики отметили в комментариях, что знаменитости подняли им настроение - "приколисты", - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.