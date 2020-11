"Невероятные": Жена Димы Жука очаровала сеть романтичным фото

Читай также: Горячая британская модель показала сочные прелести в микро-бикини

Танцовщица Яна Цибульська очаровала сеть нежным фото с мужем - танцором Димой Жуком. Пара сфотографировалась, сидя на полу и нежно глядя друг на друга.

Фото Яна добавила в Инстаграм.

Нежным снимком знаменитость напомнила, что 29 ноября состоится финал шоу “Танцев со звездами“, в котором участвует Жук в паре с Юлией Саниной.

Сегодня The last Dance on @tanci1plus1 💃🏾

Невероятный эфир вас ждёт. Поэтому запасайтесь вкусняшка, какао, пледами и гоу включать @tanci1plus1 в 21:00!

3 пары финалистов!

Ну что хочу сказать, они уже все победители! Одна из пар сегодня получит кубок, я очень хочу что бы это была ваша любимая пара, пара которая заслуживает, пара которую вы поддерживаете. Моих фаворитов сердца вы знаете, поэтому прошу из поддержать . Пара 02✨, - написала Яна.