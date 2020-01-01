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"Невероятные": Жена Димы Жука очаровала сеть романтичным фото

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Яна Цибульская напомнила о суперфинале "Танцев со звездами".

Жена Димы Жука показала романтичное фото с ним
Жена Димы Жука показала романтичное фото с ним
instagram.com/tsybulskayana

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Танцовщица Яна Цибульська очаровала сеть нежным фото с мужем - танцором Димой Жуком. Пара сфотографировалась, сидя на полу и нежно глядя друг на друга.

Фото Яна добавила в Инстаграм.

Нежным снимком знаменитость напомнила, что 29 ноября состоится финал шоу “Танцев со звездами“, в котором участвует Жук в паре с Юлией Саниной.

Сегодня The last Dance on @tanci1plus1 💃🏾
Невероятный эфир вас ждёт. Поэтому запасайтесь вкусняшка, какао, пледами и гоу включать @tanci1plus1 в 21:00!
3 пары финалистов!
Ну что хочу сказать, они уже все победители! Одна из пар сегодня получит кубок, я очень хочу что бы это была ваша любимая пара, пара которая заслуживает, пара которую вы поддерживаете. Моих фаворитов сердца вы знаете, поэтому прошу из поддержать . Пара 02✨, - написала Яна.

Жена Димы Жука показала романтичное фото с ним
Жена Димы Жука показала романтичное фото с ним
instagram.com/tsybulskayana

  • Молодые, красивые, стильные🤗🤗Счастья вам❤️❤️
  • Обожаю эту семейную пару. Вы крутые танцоры.❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍
  • Ну пара Юли и Димы самая лучшая и самая достойная❤️ они обязаны сегодня быть с кубком в руках!!!!❤️
  • невероятные, - написали в сети.
     

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Теги: яна цибульская, Танцы со звездами, телешоу
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Источник: ivonа bigmir)net

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