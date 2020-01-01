"Невероятные": Жена Димы Жука очаровала сеть романтичным фото
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Танцовщица Яна Цибульська очаровала сеть нежным фото с мужем - танцором Димой Жуком. Пара сфотографировалась, сидя на полу и нежно глядя друг на друга.
Фото Яна добавила в Инстаграм.
Нежным снимком знаменитость напомнила, что 29 ноября состоится финал шоу “Танцев со звездами“, в котором участвует Жук в паре с Юлией Саниной.
Сегодня The last Dance on @tanci1plus1 💃🏾
Невероятный эфир вас ждёт. Поэтому запасайтесь вкусняшка, какао, пледами и гоу включать @tanci1plus1 в 21:00!
3 пары финалистов!
Ну что хочу сказать, они уже все победители! Одна из пар сегодня получит кубок, я очень хочу что бы это была ваша любимая пара, пара которая заслуживает, пара которую вы поддерживаете. Моих фаворитов сердца вы знаете, поэтому прошу из поддержать . Пара 02✨, - написала Яна.
- Молодые, красивые, стильные🤗🤗Счастья вам❤️❤️
- Обожаю эту семейную пару. Вы крутые танцоры.❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍
- Ну пара Юли и Димы самая лучшая и самая достойная❤️ они обязаны сегодня быть с кубком в руках!!!!❤️
- невероятные, - написали в сети.
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