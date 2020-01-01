Горячая британская модель показала сочные прелести в микро-бикини
Деми Роуз засветила пышные бедра и грудь в тесном купальнике .
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Популярная британская модель Деми Роуз любит и умеет выгодно показывать свою аппетитную фигуру. Деми всегда выбирает ракурсы, которые подчеркивают красоту тела девушки.
На новом снимке в Инстаграм Деми позирует в маленьком бикини, которое кажется тесноватым в груди.
Фото модель сделала на Мальдивах.
Мечтания, - подписала снимок Деми Роуз.
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