Горячая британская модель показала сочные прелести в микро-бикини

Деми Роуз засветила пышные бедра и грудь в тесном купальнике .

Деми Роуз сверкнула грудью в купальнике instagram.com/demirose

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Популярная британская модель Деми Роуз любит и умеет выгодно показывать свою аппетитную фигуру. Деми всегда выбирает ракурсы, которые подчеркивают красоту тела девушки.

На новом снимке в Инстаграм Деми позирует в маленьком бикини, которое кажется тесноватым в груди.

Фото модель сделала на Мальдивах.

Мечтания, - подписала снимок Деми Роуз.

Деми Роуз сверкнула грудью в купальнике instagram.com/demirose

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