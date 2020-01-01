Звезда сериала «Клон» чуть не умерла из-за наркотиков
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В биографии бразильской актрисы была черная полоса до съемок в популярном сериале «Клон».
Во втором браке у Веры Фишер родился сын, но это не спасло семью от развода. Супруг актрисы был ее моложе, он мог поднимать на нее руку, часто устраивал скандалы. Из-за этих конфликтов женщина пристрастилась к алкогольным напиткам, а позже к наркотикам.
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Вера Фишер лечилась от наркотической зависимости на протяжении трех лет. За это время она легла под нож пластического хирурга, преобразилась, и только лишь тогда продолжила сниматься в сериалах. Сначала ее утвердили на главную роль в мыльной опере «Семейные узы», а через год она уже играла Ивети в культовом сериале «Клон».
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