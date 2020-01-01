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Леся Никитюк рассказала о самом дорогом подарке от любимого

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Никогда не догадаетесь, что парень презентовал Лесе Никитюк на день рождения .
Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

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Все знают, что ведущая «Le Маршрутки» живет не одна. У нее есть самый любимый и милый пес Рафик. Уже и невозможно представить Лесю Никитюк без собаки породы вест-хайленд-уайт-терьер. Новый канал узнал у Леди Ле, как он появился в ее жизни. 

Мне его на день рождения подарил парень. Когда заводчица прислала видео двух щенков, чтобы мы выбрали, сразу обратила внимание на Рафика, – с улыбкой вспоминает Леся. – Его донимал тявканьем щенок-братик, а Рафаэль спал как ни в чем не бывало. Решила взять соню. Когда мы пришли за собакой, заводчица сказала, что все же лучше, чтобы пес сам выбрал хозяина. Соня подошел, лег на меня и уснул. Вот так Рафик и появился в моей жизни. 

Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Со своим песиком Леся Никитюк – не разлей вода. Расстаются они только когда хозяйка уезжает со своей «Le Маршруткой». 

Например, съемочный павильон «Хто зверху?» – это третий дом Рафика. Там его очень любят, – говорит она. – Вы бы видели, как он туда забегает. Со всеми здоровается, ко всем лезет на руки. Заходит в гримерку, будто он ведущий этого шоу, а не я или Притула.

instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk
Подаренный парнем щенок стал самым дорогим для Леди Ле.

Он лучший пес в мире. Когда съемки поздно заканчиваются, и утром я отсыпаюсь, Рафик меня не будит, – признается ведущая Новому каналу. – Бывает и так, что встаю, а он еще спит. Когда смотрю, как бедные хозяева ни свет ни заря гуляют с собаками, думаю: «Боже, Рафик, ты просто золотой пес».

Ради чего пришлось оставить Рафаэля на все лето в Хмельницком, можно увидеть каждую субботу в 12:00 в шоу «Le Маршрутка» на Новом канале.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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