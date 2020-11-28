Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как Вера Брежнева борется со страхами?

Комментариев: 1
О волнении в начале карьеры певица рассказала во время съемок модельного реалити Нового канала.
Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
пресс-служба канала

Читай также: Григорий Решетник стал папой в третий раз

Представить Веру Брежневу без сцены практически невозможно, ведь она на ней — уже почти 20 лет. Сначала в составе «ВИА Гры», затем — сольно. И хотя столь богатому опыту могут позавидовать многие артисты, на пути к успеху Вере пришлось бороться со страхом сцены. Об этом певица рассказала во время съемок проекта Нового канала «Супер Топ-модель по-украински».

Я человек впечатлительный, эмоциональный, я абсолютно живая. Но раньше очень волновалась, когда входила в кадр. А когда выходила на сцену, в первые секунды даже сердце замирало, — призналась Вера.

Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
пресс-служба канала
Эту проблему певица решала в два этапа. Сначала она осознала проблему и поняла, что она действительно есть. После этого — проработала ее.

Я объяснила себе, что выхожу туда, где меня любят. Мы просто привыкли к тому, что нас судят, но конкретно в этом случае очень важно об этом забывать, — рассказала Брежнева во время съемок модельного реалити Нового канала. — Ведь когда я выхожу на сцену, люди смотрят на меня, анализируют выступление, воспринимают меня по-разному. Но я изначально выхожу и представляю, что в зале есть любовь. Это мне очень помогает.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, страхи звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  28.11.2020, 14:06
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Духовный_скреп    28.11.2020, 13:34
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Напишитепожалуйста,,как Вера галушка какает.Очень интересно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь