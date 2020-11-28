Как Вера Брежнева борется со страхами?

О волнении в начале карьеры певица рассказала во время съемок модельного реалити Нового канала.

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Представить Веру Брежневу без сцены практически невозможно, ведь она на ней — уже почти 20 лет. Сначала в составе «ВИА Гры», затем — сольно. И хотя столь богатому опыту могут позавидовать многие артисты, на пути к успеху Вере пришлось бороться со страхом сцены. Об этом певица рассказала во время съемок проекта Нового канала «Супер Топ-модель по-украински».

Я человек впечатлительный, эмоциональный, я абсолютно живая. Но раньше очень волновалась, когда входила в кадр. А когда выходила на сцену, в первые секунды даже сердце замирало, — призналась Вера.

Певица Вера Брежнева пресс-служба канала

Я объяснила себе, что выхожу туда, где меня любят. Мы просто привыкли к тому, что нас судят, но конкретно в этом случае очень важно об этом забывать, — рассказала Брежнева во время съемок модельного реалити Нового канала. — Ведь когда я выхожу на сцену, люди смотрят на меня, анализируют выступление, воспринимают меня по-разному. Но я изначально выхожу и представляю, что в зале есть любовь. Это мне очень помогает.

Эту проблему певица решала в два этапа. Сначала она осознала проблему и поняла, что она действительно есть. После этого — проработала ее.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

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