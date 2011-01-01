Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
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Британский киноактер Джуд Лоу рассказал в интервью изданию GQ, что в 2011 году во время съемок киноленты «Заражение» научные эксперты, которые консультировали режиссера картины Стивена Содерберга, предупреждали о том, что на самом деле существует опасность возникновения подобной пандемии.
Ученые, работавшие со Стивеном, были опытными и образованными людьми. Вопрос был «когда», а не «если». Было ясно, что нечто подобное должно произойти, — заявил Джуд Лоу.
Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке, — признался Джуд.
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