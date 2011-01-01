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Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году

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Джуд Лоу впервые узнал о предстоящей пандемии на съемочной площадке фильма «Заражение» .
Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
Кадр из фильма "Заражение"

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Британский киноактер Джуд Лоу рассказал в интервью изданию GQ, что в 2011 году во время съемок киноленты «Заражение» научные эксперты, которые консультировали режиссера картины Стивена Содерберга, предупреждали о том, что на самом деле существует опасность возникновения подобной пандемии. 

Ученые, работавшие со Стивеном, были опытными и образованными людьми. Вопрос был «когда», а не «если». Было ясно, что нечто подобное должно произойти, —  заявил Джуд Лоу.

Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
https://www.instagram.com/judelawofficial_/
Актер вспомнил, что тогда специалисты описывали события, которые происходят сейчас, в 2020 году.

Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке, — признался Джуд.

Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
Звезда фильма «Заражение» Джуд Лоу заявил, что знал о пандемии еще в 2011 году
https://www.instagram.com/judelawofficial_/
Кстати, фильм «Заражение» в марте этого года поднялся в рейтинге с 270 места на 2. Эту ленту начали активно смотреть сразу же после того, как многие страны объявили о карантине.

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Теги: Джуд Лоу, Заражение, пандемия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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