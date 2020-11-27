Кортни Кокс снова исполнила танец Моники Геллер с индейкой на голове
Американская актриса, режиссер и продюсер Кортни Кокс, наиболее известна по главных ролях в сериалах “Друзья“ и “Город хищниц“, рассмешила Сеть новой публикацией по случаю Дня благодарения.
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На своей странице в Инстаграм 56-летняя знаменитость опубликовала видео, где она повторила один из эпизодов “Друзей“. Так, в ролике Кортни еще раз исполнила танец своей героини Моники Геллер с индейкой на голове.
Перед тем, как станцевать, актриса отметила, что ей надоели гифки с этими кадрами из сериала. Однако, в честь праздника Кокс решила исполнить просьбу многих поклонников.
“Я невероятно благодарная за все, но если я получу еще одну гифку с этой индейкой, где я танцую, как дура, то просто сорвусь. Но посколько я стала символом Дня благодарения, то вот, пожалуйста. Надеюсь, это сделает вас счастливыми“, - обратилась к фанам Кортни Кокс.
Смотрите также отрывок из сериала “Друзья“, где Моника в День благодарения надела индейку на голову, чтобы помириться с Чендлером.
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