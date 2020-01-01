Анита Луценко показала все свои прически за последние годы
Украинский фитнес-тренер и бывшая ведущая шоу “Зважені та щасливі“ Анита Луценко решила показать пользователям Сети, как за последние годы менялся ее имидж.
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Так, на своей странице в Инстаграм спортсменка поделилась коллажем из четырех портретных фотографий, где она запечатлена с разными прическами - вариациями каре. В описании к снимках Анита поинтересовалась у подписчиков, какая длина волос ей больше к лицу.
“Как думаете? Какая длина самая удачная?“, - спросила Луценко.
Мнения пользователей соцсети разделились. Однако большинству больше понравилась прическа под номером три.
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