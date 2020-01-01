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Анита Луценко показала все свои прически за последние годы

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Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как выглядела с разной длинной волос.
Анита Луценко показала все свои прически за последние годы
Анита Луценко показала все свои прически за последние годы
instagram.com/anitasporty

Украинский фитнес-тренер и бывшая ведущая шоу “Зважені та щасливі“ Анита Луценко решила показать пользователям Сети, как за последние годы менялся ее имидж.

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Так, на своей странице в Инстаграм спортсменка поделилась коллажем из четырех портретных фотографий, где она запечатлена с разными прическами - вариациями каре. В описании к снимках Анита поинтересовалась у подписчиков, какая длина волос ей больше к лицу.

“Как думаете? Какая длина самая удачная?“, - спросила Луценко.

Мнения пользователей соцсети разделились. Однако большинству больше понравилась прическа под номером три.

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Теги: Анита Луценко
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Источник: ivonа bigmir)net

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