«Я долго молчал»: Эктор Хименес-Браво высказался по поводу карантина

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал о своем отношении к карантину выходного дня.

Эктор Хименес-Браво высказался по поводу карантина instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво уже более десяти лет живет и работает в Украине. На своей странице в Инстаграм знаменитость выразил недовольство о введенном карантине выходного дня, из-за которого его бизнес рушится:

«Ресторанный бизнес — это двустороннее движение. А сейчас я вижу только агрессию, прессинг и атаки со стороны государства», - пишет Хименес-Браво в Facebook.

Эктор говорит о том, что выходные – это единственные дни, когджа моно заработать, чтобы рассчитаться с сотрудниками и за аренду. А лишая рестораторов этой возможности, власть лишь повышает уровень безработицы:

«Я видел, что происходит в метро в час пик, я видел очереди в лабораториях и больницах, я видел маршрутки и троллейбусы, в которых пожилые люди ездят без масок. Но в местах питания, где мы все стерилизуем, где сохранены необходимые нормы, должны выживать. Ресторанный бизнес не продержится на одном нашем энтузиазме!», — отмечает мастер-шеф.

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