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Похудевшая Яна Соломко поразила поклонников своим внешним видом

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Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками очередным фото.

Похудевшая Яна Соломко поразила поклонников своим внешним видом
Похудевшая Яна Соломко поразила поклонников своим внешним видом
instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость позирует в белом комбинезоне, черных ботфортах и шляпе такого же цвета. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Образ артистка дополнила голливудскими локонами на волосах и ярким макияжем.

Под публикацией Яна призналась, что настроена серьезно в творческом плане.

Поклонники восхитились внешним видом певицы, и рассыпались в комплиментах:

«Красотка!»

«Супер! Мне очень нравится».

«Яночка, ты в этом образе лучшая из лучших».

«Яночка, вы прекрасны в любом образе, а этот супер!»

«Очень стильно, сексуально и круто выглядишь».

Напомним, что Яна Соломко обрела популярность после участия в проекте «Холостяк». Несмотря на то, что предложение руки и сердца завидный жених ей не сделал, взамен она получила всенародную любовь. После участия в шоу Яна развивалась в творчестве, вскоре вышла замуж и родила ребенка. Однако недавно она развелась с мужем и окунулась в развитие карьеры.

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Теги: Яна Соломко, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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