«Мечта осуществилась»: Алина Гросу показала, с чего началась ее карьера

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками архивными видео.

Алина Гросу показала, с чего началась ее карьера instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала свои первые клипы. На кадрах 4-летняя кудрявая девочка исполняет детские песни, уверенно ведет себя перед камерой, и восхищает зрителей своей непосредственностью. С годами кудрявая брюнетка превратилась в блондинку с прямыми волосами, а в песнях затрагиваются уже личные переживания артистки. Неизменным осталось одно: желание идти по творческому пути.

Под публикацией Алина призналась, что счастлива быть артисткой, ведь об этом она мечтала с ранних лет:

«Очень рада, что в моей жизни все сложилось именно так, что мечта быть артисткой осуществилась. Я благодарна всей своей команде за поддержку, хочу сказать спасибо своим родителям и конечно же, музыкальной крестной Ирине Билык, подарившей мне первые песни!»

Поклонники с радостью окунулись в ностальгию, и признались, что выросли на песнях Гросу:

«Я росла на этих песнях». «Вы такая классная». «Возвращение в детство». «Алина, вы прекрасная артистка! Восхищаюсь вами».

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