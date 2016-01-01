"Влезла в мини-юбку": Падчерица Потапа похвасталась постройневшей талией

Дочь бывшей жены Потапа, Наташа Горовая поделилась результатами похудения.

Дочь бывшей супруги знаменитого украинского рэпера Потапа, продюсера Ирины Горовой, 23-летняя Наташа Горовая продолжает делиться с подписчиками результатами своего похудения.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько селфи, где она демонстрирует на камеру тонкую талию в черной футболке и кожаной юбке. В описании к кадру Наташа призналась, что в последний раз носила этот наряд в 2016-м или 2017 году и только сейчас смогла в него снова влезть.

“Кто-то может помнит, (вряд ли конечно) что эту юбку я надевала в 2017 году, если не в 2016) летом влезла, но было туговато. Сегодня проходила весь день и чувствую, что она сидит ИДЕАЛЬНО, я безумно счастливая❤️“, - написала Горовая-младшая.

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Кроме того Наташа заинтриговала поклонников, заявив, что исполнила желание своего любимого человека. Однако добавила, что никогда не сможет рассказать, какое именно.

“А ещё я вся сияю - причину, увы, рассказать вам никогда не смогу, но могу сказать одно - исполняйте желания свои и ваших вторых половинок. Будьте открытыми и честными“, - поделилась ппадчерица Потапа.

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