"Танці з зірками 2020": Сергей Танчинец рассекретил, почему согласился участвовать в шоу

Экс-участник "Танців з зірками 2020" Сергей Танчинец заявил, что многие звезды идут на шоу, чтобы попиариться.

Лидера популярной украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинец впервые рассекретил истинную причину своего участия в проекте “Танці з зірками 2020“.

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Так, в интервью для YouTube-канала Dorotye музыкант признался, что согласился на шоу только из-за отсутствия концертов во время карантина.

“На момент карантина мы находились в туре в поддержку альбома “Мільярди“, в рамках которого запланировано 140 выступлений. Карантин нас сцапал ровно посредине тура, и мы остановились. Потом появилась идея пригласить меня в “Танцы со звездами“. Понимая, что концертов не будет, мы приняли решение о моем участии“, рассказал Сергей.

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Кроме того, артист открыто заявил, что многие украинские звезды, в том числе и он, участвуют в “Танцях з зірками“ только ради пиара.

“Это самая рейтинговая передача на украинском телевидении. В первую очередь люди туда идут, не только я, за возможностью попиариться. Это абсолютная правда, и не поспоришь“, – поделился Танцинец.

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