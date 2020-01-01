Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Риз Уизерспун впервые показала всех своих детей на одном фото

Комментариев: 0
Звезда сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун показала, как отпраздновала День благодарения с мужем и тремя детьми.
Риз Уизерспун впервые показала всех своих детей на одном фото
Риз Уизерспун впервые показала всех своих детей на одном фото
instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса, продюсер, обладательница “Оскара“ и звезда сериала “Утреннее шоу“ Риз Уизерспун поделилась в Сети новой семейной фотографией после слухов о разводе с мужем.

Читай также: “Кто эта блондинка?“: Наталью Могилевскую не узнали на новых фото

Так, на своей странице в Инстаграм 44-летняя артистка показала, как отметила День благодарения. На снимке Риз, ее 50-летний супруг Джим Тот, 8-летний сын Теннесси, 21-летняя дочь Ава и 17-летний сын Дик позировали возле праздничного стола.

Актриса часто публикует в соцсети снимки своих детей. Однако это один из первых случаев, когда все трое вместе запечатлены на одном кадре. Отметим, что Уизерспун родила Аву и Дика в браке с актером Райаном Филлиппом. А Теннесси является сыном нынешнего мужа Риз. 

“Поздравления с Днем Благодарения от нашей семьи. ✨Большая благодарность всем передовым и медицинским работникам и людям, которые сегодня заботятся о других. Я глубоко вам благодарна! Отправляю свою ЛЮБОВЬ.   🦃🍁🥧❤️“, - подписала фото Риз.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Риз Уизерспун
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь