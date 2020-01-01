Звезда сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун показала, как отпраздновала День благодарения с мужем и тремя детьми.

Риз Уизерспун впервые показала всех своих детей на одном фото instagram.com/reesewitherspoon

Американская актриса, продюсер, обладательница “Оскара“ и звезда сериала “Утреннее шоу“ Риз Уизерспун поделилась в Сети новой семейной фотографией после слухов о разводе с мужем.

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Так, на своей странице в Инстаграм 44-летняя артистка показала, как отметила День благодарения. На снимке Риз, ее 50-летний супруг Джим Тот, 8-летний сын Теннесси, 21-летняя дочь Ава и 17-летний сын Дик позировали возле праздничного стола.

Актриса часто публикует в соцсети снимки своих детей. Однако это один из первых случаев, когда все трое вместе запечатлены на одном кадре. Отметим, что Уизерспун родила Аву и Дика в браке с актером Райаном Филлиппом. А Теннесси является сыном нынешнего мужа Риз.

“Поздравления с Днем Благодарения от нашей семьи. ✨Большая благодарность всем передовым и медицинским работникам и людям, которые сегодня заботятся о других. Я глубоко вам благодарна! Отправляю свою ЛЮБОВЬ. 🦃🍁🥧❤️“, - подписала фото Риз.

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