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«Как мило»: Леся Никитюк поделилась фото с домашним любимцем

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками очередным снимком.

Леся Никитюк поделилась фото с домашним любимцем
Леся Никитюк поделилась фото с домашним любимцем
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует со своей собачкой, лежа на диване. Четырехлапый друг положил свою голову на голову Леси, в то время как девушка запечатлела этот момент. Стоит отметить внешний вид Никитюк, поскольку легкие волны на волосах и выразительный макияж подчеркнули женственность звезды.

Под публикацией Леся поинтересовалась у фанатов, какие фильмы стоит посмотреть, чтобы появилось желание завести собаку. Поклонники с радостью начали советовать различные кинокартины в комментариях, отметив прекрасный внешний вид любимой телеведущей:

«Боже, как это мило».

«Леся, вы такая красотка».

«Ваша собачка настолько милая, что после этого фото хочется завести собаку».

«Как же это мимимишно».

«Вы очень красивая!»

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Теги: Леся Никитюк, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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