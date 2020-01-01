«Как мило»: Леся Никитюк поделилась фото с домашним любимцем

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками очередным снимком.

Леся Никитюк поделилась фото с домашним любимцем instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует со своей собачкой, лежа на диване. Четырехлапый друг положил свою голову на голову Леси, в то время как девушка запечатлела этот момент. Стоит отметить внешний вид Никитюк, поскольку легкие волны на волосах и выразительный макияж подчеркнули женственность звезды.

Под публикацией Леся поинтересовалась у фанатов, какие фильмы стоит посмотреть, чтобы появилось желание завести собаку. Поклонники с радостью начали советовать различные кинокартины в комментариях, отметив прекрасный внешний вид любимой телеведущей:

«Боже, как это мило». «Леся, вы такая красотка». «Ваша собачка настолько милая, что после этого фото хочется завести собаку». «Как же это мимимишно». «Вы очень красивая!»

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