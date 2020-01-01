Новый состав "ВИА Гры" выпустил клип на трек "Рикошет".

"Как-то тухло": В Сети раскритиковали первый клип новых участниц "ВИА Гры" instagram.com/viagra_official

В пятницу, 27 ноября, состоялась долгожданная премьера первого видеоклипа знаменитой группы “ВИА Гра“ в новом составе. Свежий ролик на трек “Рикошет“ был опубликован на ютуб-канале Meladze Music.

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В клипе молодые солистки коллектива Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецкая сначала соблазнительно переодеваются в женской раздевалке, а позже выходят на поле для игры в бейсбол.

Однако задумка видео расстроила поклонников звездного трио. Многие пользователи Сети раскритиковали ролик в комментариях под видео, отметив, что клип “Рикошет“ получился “не о чем“ и совсем не сочетается с тестом песни.

“Ожидала огненный динамичный клип с каким-либо детективным сюжетом, в итоге вижу достаточно скучное видео без изюминки“

“Клип не о чем! При чем тут вообще бейсбол. Весь клип: в машине посидели полежали, постояли, мяч побросали половили. Ничего интересного“

“На Вечернем Урганте от них так и летели искры, а здесь как-то тухло(( Энергетики ноль(((“

“После просмотра хочется посоветовать продюсерам нанять Бадоева и снять нормальный клип, а не вот это“

“На Урганте такие яркие и крутые, а тут сплошное разочарование. Вопрос не к девочкам, а к режиссёру клипа. Это что вообще?“

“В песне самой энергия так и прёт, а клип этот вялотекущий какой то“

“Смысл клипа не понятен. ладно: показали красоту девушек. Но почему так вяло? Где ВИА Гра?“

“Я бы представила их в вечерних платьях, казино, разборки, замес. Но, явно не это 🤔. Песня да! Клип это не уровень ВиаГры , у них с роду таких клипов не было“.

В Сети раскритиковали первый клип новых участниц "ВИА Гры" Скриншот

В Сети раскритиковали первый клип новых участниц "ВИА Гры" Скриншот

ВИА Гра - Рикошет: смотреть клип онлайн

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