«Просто ракета»: Даша Астафьева показала, как покоряет волны
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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как занимается серфингом. На кадрах знаменитость катается на доске для серфинга, с легкостью одолевая волны. Даша профессионально встает на доску и уверенно направляется к берегу. Для водных занятий спортом Астафьева надела слитный комбинезон и собрала волосы в хвост.
Под публикацией артистка призналась, что серфинг был ее страхом, который ей удалось побороть:
«Страхи нужно приручать) как оказалось, рано или поздно, они могут понадобиться...
•Человек - гидрофоб ( ой, оно мокрое, ой глубоко, я тонУуууууу)
•талассофоб ( АААаАаа !!! Что-то коснулось меня в воде) да, и с многими вестибулярными вопросами( одни каблуки чего стоят))».
Поклонники восхитились хобби Даши, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:
«Крутая!»
«Супер!»
«Просто ракета».
«Так отлично тулишь».
«Дашаа! Горжусь сильно!»
«Клаасс! Молодец!»
«Восхищаюсь вами».
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