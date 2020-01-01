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«Просто ракета»: Даша Астафьева показала, как покоряет волны

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками лычным видео.

Даша Астафьева показала, как покоряет волны
Даша Астафьева показала, как покоряет волны
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как занимается серфингом. На кадрах знаменитость катается на доске для серфинга, с легкостью одолевая волны. Даша профессионально встает на доску и уверенно направляется к берегу. Для водных занятий спортом Астафьева надела слитный комбинезон и собрала волосы в хвост.

Под публикацией артистка призналась, что серфинг был ее страхом, который ей удалось побороть:

«Страхи нужно приручать) как оказалось, рано или поздно, они могут понадобиться...
•Человек - гидрофоб ( ой, оно мокрое, ой глубоко, я тонУуууууу)
•талассофоб ( АААаАаа !!! Что-то коснулось меня в воде) да, и с многими вестибулярными вопросами( одни каблуки чего стоят))».

Поклонники восхитились хобби Даши, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Крутая!»

«Супер!»

«Просто ракета».

«Так отлично тулишь».

«Дашаа! Горжусь сильно!»

«Клаасс! Молодец!»

«Восхищаюсь вами».

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    Теги: Даша Астафьева, певица, видео, личная жизнь звезд
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