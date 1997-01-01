«Ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд показала, как выглядела в юности
Читай также: «Как муж это позволяет»: Вера Брежнева продемонстрировала свою сексуальность
Популярная супермодель Роми Стрейд на своей странице в Инстаграм опубликовала личные снимки. На кадрах знаменитость позирует со своим мужем, с которым они вместе еще с юности. Девушка поделилась яркими моментами из жизни в честь Дня рождения своего возлюбленного. На фото топ-модель запечатлена милым подростком, который еще не знает, что такое косметика и как нужно позировать.
Под публикацией Роми Стрейд написала трогательное поздравление для своего мужа:
«С Днем рождения любовь всей моей жизни. Мой соучастник, лучший друг, любовник и в скором времени папа нашего малыша! Не могу дождаться наступающего года с ТОБОЙ!»
Напомним, что Роми и ее супруг Лоренс ван Лиувен готовятся впервые стать родителями. Молодые люди сыграли свадьбу в 2018 году и вскоре планировали завести детей, однако знаменитости поставили диагноз — синдром поликистозных яичников. Это эндокринное заболевание, последствиями которого являются бесплодие или невозможность забеременеть естественным путем.
Несмотря на неутешительный диагноз, Роми не потеряла надежду, а взялась за свое здоровье и теперь наслаждается своим интересным положением.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил