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«Ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд показала, как выглядела в юности

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«Ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд поделилась с подписчиками архивными снимками.

«Ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд показала, как выглядела в юности
«Ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд показала, как выглядела в юности
instagram.com/romeestrijd

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Популярная супермодель Роми Стрейд на своей странице в Инстаграм опубликовала личные снимки. На кадрах знаменитость позирует со своим мужем, с которым они вместе еще с юности. Девушка поделилась яркими моментами из жизни в честь Дня рождения своего возлюбленного. На фото топ-модель запечатлена милым подростком, который еще не знает, что такое косметика и как нужно позировать.

Под публикацией Роми Стрейд написала трогательное поздравление для своего мужа:

«С Днем ​​рождения любовь всей моей жизни. Мой соучастник, лучший друг, любовник и в скором времени папа нашего малыша! Не могу дождаться наступающего года с ТОБОЙ!»

Напомним, что Роми и ее супруг Лоренс ван Лиувен готовятся впервые стать родителями. Молодые люди сыграли свадьбу в 2018 году и вскоре планировали завести детей, однако знаменитости поставили диагноз — синдром поликистозных яичников. Это эндокринное заболевание, последствиями которого являются бесплодие или невозможность забеременеть естественным путем.

Несмотря на неутешительный диагноз, Роми не потеряла надежду, а взялась за свое здоровье и теперь наслаждается своим интересным положением.

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Теги: Роми Стрейд, супермодель, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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