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«Пустышка»: Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа

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Украинская певица Ани Лорак удивила подписчиков изменениями во внешнем виде.

Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/anilorak/

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где предстала в разных образах. На кадрах знаменитость позирует в черных штанах и топе с длинными волосами и выразительным макияжем, а второй образ стал более привычным для зрителя – слегка волнистые волосы средней длины и белый комбинезон. Именно в таких обликах певица появилась в новом клипе на свою песню.

Под публикацией Ани Лорак попросила, чтобы фанаты рассказали, как им ее новая работа:

«Счастлива, что мой новый клип #страдаемилюбим вызвал такую гамму эмоций. Делитесь своими чувствами, мне очень важно то, что вы ощущаете».

Поклонники были честны с артисткой и раскритиковали ее клип. Однако большинство подписчиков отметили, что длинные волосы Лорак очень идут:

«Клип пустышка, совершенно ни о чем, нудный, идея бредовая, волосы эти, как у старой патлатой бабы».

«Клип неинтересный, образы отстой».

«Очень нравится образ с длинными волосами. Крутой наряд. Вам идет такой стиль. Вы очень красивая».

«Вы лучшая! Шикарная».

«Прекрасная. Очень нравятся ваши эксперименты».

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Теги: Ани Лорак, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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