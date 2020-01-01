«Пустышка»: Ани Лорак поразила кардинальной сменой имиджа
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где предстала в разных образах. На кадрах знаменитость позирует в черных штанах и топе с длинными волосами и выразительным макияжем, а второй образ стал более привычным для зрителя – слегка волнистые волосы средней длины и белый комбинезон. Именно в таких обликах певица появилась в новом клипе на свою песню.
Под публикацией Ани Лорак попросила, чтобы фанаты рассказали, как им ее новая работа:
«Счастлива, что мой новый клип #страдаемилюбим вызвал такую гамму эмоций. Делитесь своими чувствами, мне очень важно то, что вы ощущаете».
Поклонники были честны с артисткой и раскритиковали ее клип. Однако большинство подписчиков отметили, что длинные волосы Лорак очень идут:
«Клип пустышка, совершенно ни о чем, нудный, идея бредовая, волосы эти, как у старой патлатой бабы».
«Клип неинтересный, образы отстой».
«Очень нравится образ с длинными волосами. Крутой наряд. Вам идет такой стиль. Вы очень красивая».
«Вы лучшая! Шикарная».
«Прекрасная. Очень нравятся ваши эксперименты».
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