Александр Педан показал, как ходит на шопинг с 15-летней дочкой: Забавное видео
Известный украинский ведущий, шоумен и блогер Александр Педан часто делиться забавными роликами со своей 15-летней дочерью. На этот раз звездный отец показал, как ходит с Лерой на шопинг и высказал свое мнение о Черной пятнице.
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На своей странице в Инстаграм Педан опубликовал короткий ролик, где он позирует возле примерочной, а Лера демонстрирует ему наряды под трек Sohodolls - “Bang Bang Bang Bang“.
Сначала дочь ведущего предстала в сером спортивном костюме, оголив живот. Но такой образ не понравился Александру. Позже мужчина забраковал кожаную мини-юбку. И только последний наряд 15-летней девочки полностью удовлетворил ее отца.
“Шопінг з татом бі лайк) Весь тиждень тільки й бачу оголошення про знижки на чорну п’ятницю, але я щось не вірю😂 Подейкують, що перед чорною п’ятницею ціни навпаки підвищують, а потім роблять типу “знижки“🤪“, - написал Педан.
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