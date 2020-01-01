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Новая любовь: Дженнифер Энистон засветилась в компании таинственного незнакомца

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Американская актриса Дженнифер Энистон заинтриговала поклонников снимком с таинственным незнакомцем.

Дженнифер Энистон засветилась в компании таинственного незнакомца
Дженнифер Энистон засветилась в компании таинственного незнакомца
gettyimages.com

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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с другом. На кадре запечатлен мужчина, который лежит на полу рядом с собачкой знаменитости по кличке Клайд. Однако лица друга актрисы не видно, как и лица Дженнифер.

Под публикацией звезда написала:

«Я вижу тебя, Клайд», - обращаясь к домашнему любимцу.

Стоит отметить, что актриса не афиширует личную жизнь, так что никаких комментариев о том, кто же на фото, Энистон не дает. Поклонники предполагают, что это новый бойфренд артистки, поскольку собака на мужчину реагирует спокойно.

Напомним, что в 51 год Дженнифер была замужем дважды. Первый брак был с актером Брэдом Питтом, с которым они прожили вместе 5 лет, а второй – с Джастином Теру, с которым семейное счастье длилось на протяжении трех лет.

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Теги: Дженнифер Энистон, актриса, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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