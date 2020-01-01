Новая любовь: Дженнифер Энистон засветилась в компании таинственного незнакомца
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Популярная актриса Дженнифер Энистон на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с другом. На кадре запечатлен мужчина, который лежит на полу рядом с собачкой знаменитости по кличке Клайд. Однако лица друга актрисы не видно, как и лица Дженнифер.
Под публикацией звезда написала:
«Я вижу тебя, Клайд», - обращаясь к домашнему любимцу.
Стоит отметить, что актриса не афиширует личную жизнь, так что никаких комментариев о том, кто же на фото, Энистон не дает. Поклонники предполагают, что это новый бойфренд артистки, поскольку собака на мужчину реагирует спокойно.
Напомним, что в 51 год Дженнифер была замужем дважды. Первый брак был с актером Брэдом Питтом, с которым они прожили вместе 5 лет, а второй – с Джастином Теру, с которым семейное счастье длилось на протяжении трех лет.
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