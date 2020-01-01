Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам
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Популярная журналистка Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в белой пижаме собственного бренда, изображая зевок. Волосы телезвезда распустила, а макияж сделала легким.
Под публикацией Маша призналась, что по утрам ей сложно расставаться с кроватью:
«А просыпаться-то всё сложнее и сложнее».
Телезвезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, демонстрируя не только кадры со светских мероприятий, а и личные снимки с мужем и детьми.
Поклонники восхитились естественной красотой Ефросининой, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Класс».
«Фотография заставила меня зевать».
«Шикарная!»
«Эта фотка настоящая!»
«Да, хотелось бы просыпать в таком виде, как вы».
«Фото суперовое».
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