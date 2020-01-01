Украинская журналистка Маша Ефросинина поделилась с подписчиками очередным снимком.

Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная журналистка Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее фото. На кадре знаменитость предстала в белой пижаме собственного бренда, изображая зевок. Волосы телезвезда распустила, а макияж сделала легким.

Под публикацией Маша призналась, что по утрам ей сложно расставаться с кроватью:

«А просыпаться-то всё сложнее и сложнее».

Телезвезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, демонстрируя не только кадры со светских мероприятий, а и личные снимки с мужем и детьми.

Поклонники восхитились естественной красотой Ефросининой, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Класс». «Фотография заставила меня зевать». «Шикарная!» «Эта фотка настоящая!» «Да, хотелось бы просыпать в таком виде, как вы». «Фото суперовое».

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