"К Новому году готова": Леся Никитюк рассмешила новой публикацией в Инстаграм
Знаменитая украинская ведущая, звезда Нового канала и финалистка проекта “Танці з зірками 2018“ Леся Никитюк поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой продемонстрировала свое новогоднее настроение.
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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила кадр, где она предстала на фоне рождественских декораций. Леся позировала полулежа в огромном кресле Санта Клауса. На снимке ведущая появилась в белом свитшоте с текстовым принтом, бежевых штанах и светлых кроссовках. Свой образ Никитюк дополнила макияжем и круглыми серьгами.
“Новий рік?? Я готова😁🥰🎄2021 рік кого?
🎄Дятла?
🎄Бика?
🎄Куниці?“, - с юмором подписала фото Леся.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под публикацией. Некоторые подсказали звезде, что 2021-й - это год Быка. Другие же отметили, что на этом снимке Леся на Олю Полякову похожа.
- Этот год красного быка может быть будет лучше жить нам.
- Конечно быка!👍
- Вы мне напомнили Полякову
- Аааа, у всіх Новорічний настрій ♥️❤️😍
- Год быка. Может это ваш год? Всех снесёте на пути! И у вас получиться
- Подумала, что Полякова
- Боже!!! Я тоже перепутала Вас с Поляковой
- Красуня 😍 2021 - рік бика напевно 😉 і я готова 😀
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