Украинская ведущая Леся Никитюк показала свое "новогоднее" настроение.

"К Новому году готова": Леся Никитюк рассмешила новой публикацией в Инстаграм instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитая украинская ведущая, звезда Нового канала и финалистка проекта “Танці з зірками 2018“ Леся Никитюк поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой продемонстрировала свое новогоднее настроение.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость разместила кадр, где она предстала на фоне рождественских декораций. Леся позировала полулежа в огромном кресле Санта Клауса. На снимке ведущая появилась в белом свитшоте с текстовым принтом, бежевых штанах и светлых кроссовках. Свой образ Никитюк дополнила макияжем и круглыми серьгами.

“Новий рік?? Я готова😁🥰🎄2021 рік кого?

🎄Дятла?

🎄Бика?

🎄Куниці?“, - с юмором подписала фото Леся.

Пользователи Сети оставили множество комментариев под публикацией. Некоторые подсказали звезде, что 2021-й - это год Быка. Другие же отметили, что на этом снимке Леся на Олю Полякову похожа.

Этот год красного быка может быть будет лучше жить нам.

Конечно быка!👍

Вы мне напомнили Полякову

Аааа, у всіх Новорічний настрій ♥️❤️😍

Год быка. Может это ваш год? Всех снесёте на пути! И у вас получиться

Подумала, что Полякова

Боже!!! Я тоже перепутала Вас с Поляковой

Красуня 😍 2021 - рік бика напевно 😉 і я готова 😀

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