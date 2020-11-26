«Плоха в постели»: Холли Берри резко ответила на грязные слухи

Американская актриса Холли Берри не стала молчать и ответила тем, кто распустил про нее грязные слухи.

Холли Берри ответила на грязные слухи instagram.com/halleberry

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Популярная актриса Холли Берри оказалась в центре обсуждений. После того как актриса Лизарэй Маккой поделилась слухами об интимной жизни Холли в шоу Cocktails with Queens, Берри резко ответила сплетнице. Коллега рассказала, что «по слухам, Холли плоха в постели»:

«Это то, что говорят. То, что я читала и слышала», — оправдалась знаменитость.

Холли незамедлительно ответила обидчице, написав в своем Twitter:

«Мисс Лизарэй, спросите об этом моего мужчину, Ван Ханта. Он расскажет все, что Вы хотите знать».

После чего Маккой принялась оправдываться, и сказала, что эти слухи появились на съемках фильма «Бал монстров», где Берри снялась в постельной сцене. Тогда кто-то сказал, что в жизни Холли ведет себя так же, как в том эпизоде. Лизарэй отметила, что не знает ничего об интимной жизни коллеги по цеху, поскольку не спала с ней:

«Я не гей и не бисексуалка. Но меня заинтересовало, что о ней говорят. Потому что мне она нравится, она прекрасна. Какие могут быть проблемы с Холли, я ее люблю», — высказалась Маккой.

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