Без помощи не обойтись: Крисси Тейген впала в глубокую депрессию после выкидыша

Американская модель Крисси Тейген призналась, что находится в депрессии после пережитого выкидыша.

Крисси Тейген впала в глубокую депрессию после выкидыша gettyimages.com

Читай также: Очень горячо: Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной

Известная модель Крисси Тейген в твиттере рассказала, почему не может активно транслировать свою личную жизнь в социальных сетях. Как оказалось, знаменитость еще восстанавливается после выкидыша, который случился в сентябре:

«Я не часто пишу в твиттере, потому что нахожусь глубокой депрессии. Но не волнуйтесь, мне предоставляют помощь, и я скоро восстановлюсь. Они позвонят, когда мне станет лучше, и я буду готова к встрече, и ты сможешь заскочить и схватить меня, хорошо? Спасибо и люблю тебя!»

Фанаты обратили внимание на то, что последняя часть поста похожа на обращение к конкретному человеку. Однако Тейген опровергла это предположение.

Напомним, что в сентябре Крисси поделилась с подписчиками душераздирающими фото, которые сделала в больнице после выкидыша. На черно-белых кадрах модель держала на руках младенца Джека и горько плакала. Многие поклонники осудили Тейген за такие откровенные фото, однако звезда призналась, что сделала эти снимки для тех женщин, которые пережили подобное.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.