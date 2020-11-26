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Без помощи не обойтись: Крисси Тейген впала в глубокую депрессию после выкидыша

Комментариев: 2
Американская модель Крисси Тейген призналась, что находится в депрессии после пережитого выкидыша.

Крисси Тейген впала в глубокую депрессию после выкидыша
Крисси Тейген впала в глубокую депрессию после выкидыша
gettyimages.com

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Известная модель Крисси Тейген в твиттере рассказала, почему не может активно транслировать свою личную жизнь в социальных сетях. Как оказалось, знаменитость еще восстанавливается после выкидыша, который случился в сентябре:

«Я не часто пишу в твиттере, потому что нахожусь глубокой депрессии. Но не волнуйтесь, мне предоставляют помощь, и я скоро восстановлюсь. Они позвонят, когда мне станет лучше, и я буду готова к встрече, и ты сможешь заскочить и схватить меня, хорошо? Спасибо и люблю тебя!»

Фанаты обратили внимание на то, что последняя часть поста похожа на обращение к конкретному человеку. Однако Тейген опровергла это предположение.

Напомним, что в сентябре Крисси поделилась с подписчиками душераздирающими фото, которые сделала в больнице после выкидыша. На черно-белых кадрах модель держала на руках младенца Джека и горько плакала. Многие поклонники осудили Тейген за такие откровенные фото, однако звезда призналась, что сделала эти снимки для тех женщин, которые пережили подобное.

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Теги: Крисси Тейген, модель, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.11.2020, 15:52
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Ну так пускай повесится , Рассистка.
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