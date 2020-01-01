Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Виктория Бекхэм восхитилась спортивной фигурой мужа

Комментариев: 0
Британская певица Виктория Бекхэм похвасталась шикарным телом знаменитого мужа.

Виктория Бекхэм восхитилась спортивной фигурой мужа
Виктория Бекхэм восхитилась спортивной фигурой мужа
gettyimages.com

Читай также: Очень горячо: Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной

Популярная исполнительница Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала видео совместной тренировки с Дэвидом в домашнем спортзале. На кадрах известный спортсмен без футболки делает стойку на руках у стены, не показывая усталости. Звездная жена гордится своим супругом, и хвастается успехами возлюбленного при каждом удобном случае. Под публикацией Виктория написала так:

«Ранняя утренняя тренировка с моим мужем. И это впечатляет!»

Более того, Виктория тщательно следит за своим здоровьем, и состоянием всех членов семьи. Она разработала собственную диету и следит за режимом дня и сна:

«Я встаю в шесть утра, пока дети спят, и провожу час интенсивных тренировок в спортзале. После чего я кормлю всех завтраком и отправляю в школу. Следующая тренировка у меня перед тем, как я иду в офис».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктория Бекхэм, муж, видео, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь