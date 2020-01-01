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Очень горячо: Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной

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Американская актриса Дженнифер Лопес потрясла поклонников пикантным снимком.

Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной
Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной
instagram.com/jlo

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Популярная исполнительница Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала полностью обнаженной. 51-летняя знаменитость позирует голой, демонстрируя подтянутое спортивное тело. На звезде, кроме кольца с бриллиантом, подарка ее жениха Алекса Родригеса, больше ничего нет. Как оказалось, откровенное фото станет обложкой нового сингла певицы  In The Morning. Под публикацией Лопес коротко написала:

«Сюрприз! Вот официальная обложка».

Идеальная фигура Дженнифер вдохновляет женщин по всему миру, ведь артистка не раз признавалась, что чувствует себя молодой, а своим примером хочет показать другим девушкам, как быть сильными:

«Это очень мощное оружие — наша женственность и чувственность. Мы заслуживаем быть равными. Вы должны считаться с нами», - сказала певица в интервью изданию WSJ.

Поклонники пришли в восторг от сексуальности Лопес, рассыпавшись в комплиментах:

«Икона».

«Красивая».

«Твое тело прекрасно».

«Ты вдохновляешь меня».

«Вааау, ты великолепная женщина».

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Теги: Дженнифер Лопес, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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