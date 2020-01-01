«Три красотки»: Оля Полякова показала своих дочерей

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками семейным фото.

Оля Полякова показала своих дочерей instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в компании своих дочерей. Знаменитость позирует в теплом свитере, с распущенными волосами и с минимумом макияжа на лице. Старшая дочь Маша предстала перед камерой с ярким макияжем с акцентом на глаза и милой улыбкой. В то время как младшая девочка Алиса не думала о том, как она получится в кадре, скорчив смешное лицо.

Под публикацией Оля шутливо написала:

«Две, которые думают, что они Богини и одна Алиса точно это знает😂😂😂 #семейкаполяковых».

Поклонникам понравилось милое селфи, и они осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Три красотки». «Классные». «Какие все девочки красивые и счастливые». «Какие миленькие». «Машуня копия мама, а младшенькая богиня». «Девочки неотразимо красивые, а мама Богиня».

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