«Три красотки»: Оля Полякова показала своих дочерей
Читай также: В одном халате: Даша Квиткова засветила обнаженные ножки
Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в компании своих дочерей. Знаменитость позирует в теплом свитере, с распущенными волосами и с минимумом макияжа на лице. Старшая дочь Маша предстала перед камерой с ярким макияжем с акцентом на глаза и милой улыбкой. В то время как младшая девочка Алиса не думала о том, как она получится в кадре, скорчив смешное лицо.
Под публикацией Оля шутливо написала:
«Две, которые думают, что они Богини и одна Алиса точно это знает😂😂😂 #семейкаполяковых».
Поклонникам понравилось милое селфи, и они осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:
«Три красотки».
«Классные».
«Какие все девочки красивые и счастливые».
«Какие миленькие».
«Машуня копия мама, а младшенькая богиня».
«Девочки неотразимо красивые, а мама Богиня».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Екатерина Кухар показала свои прелести в откровенном наряде
- Яна Заец показала, как выглядела до похудения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил