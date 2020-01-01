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«Три красотки»: Оля Полякова показала своих дочерей

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками семейным фото.

Оля Полякова показала своих дочерей
Оля Полякова показала своих дочерей
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в компании своих дочерей. Знаменитость позирует в теплом свитере, с распущенными волосами и с минимумом макияжа на лице. Старшая дочь Маша предстала перед камерой с ярким макияжем с акцентом на глаза и милой улыбкой. В то время как младшая девочка Алиса не думала о том, как она получится в кадре, скорчив смешное лицо.

Под публикацией Оля шутливо написала:

«Две, которые думают, что они Богини и одна Алиса точно это знает😂😂😂 #семейкаполяковых».

Поклонникам понравилось милое селфи, и они осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Три красотки».

«Классные».

«Какие все девочки красивые и счастливые».

«Какие миленькие».

«Машуня копия мама, а младшенькая богиня».

«Девочки неотразимо красивые, а мама Богиня».

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Теги: Оля Полякова, певица, фото, дочки, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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