Вдовец Джон Траволта растрогал Сеть милым фото с 10-летним сыном

Голливудский актер Джон Траволта поделился семейным кадром.

Звезда “Криминального чтива“, голливудский актер Джон Траволта, который в июле сообщил о смерти своей супруги Келли Престон, поделился новой семейной фотографией по случаю юбилея своего сына Бенджамина. 24 ноября мальчику исполнилось 10 лет.

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Так, на странице звездного отца в Инстаграм появился кадр, где он и именинник позируют в домашней обстановке. На свежем снимке 66-летний Джон крепко обнимал Бена. Оба улыбались на камеру и выглядели счастливыми.

“С 10-летием мой замечательный Бен! Я люблю тебя!“, - подписал Траволта.

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