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55-летняя Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини

Комментариев: 1
Британская актриса Элизабет Херли похвасталась роскошной фигурой.
55-летняя Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини
55-летняя Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини
instagram.com/elizabethhurley1

Знаменитая британская актриса и фотомодель, звезда сериала “Члены королевской семьи“ Элизабет Херли в очередной раз восхитила пользователей Сети своей стройностью.

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На официальной странице в Инстаграм 55-летняя артистка запостила пикантный кадр, сделанный на пляже. На свежем снимке Херли позирует перед фотографом в бикини с леопардовым принтом и золотыми кольцами, демонстрируя подтянутое тело.

Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини
Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини
instagram.com/elizabethhurley1

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Теги: Элизабет Херли
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.11.2020, 17:47
Оценка:  0
pусский
Не уверен, что ейная дырка ещё работает!
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