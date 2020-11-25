Британская актриса Элизабет Херли похвасталась роскошной фигурой.

55-летняя Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини instagram.com/elizabethhurley1

Знаменитая британская актриса и фотомодель, звезда сериала “Члены королевской семьи“ Элизабет Херли в очередной раз восхитила пользователей Сети своей стройностью.

Читай также: Экс-муж Славы Каминской расстался с девушкой спустя год отношений

На официальной странице в Инстаграм 55-летняя артистка запостила пикантный кадр, сделанный на пляже. На свежем снимке Херли позирует перед фотографом в бикини с леопардовым принтом и золотыми кольцами, демонстрируя подтянутое тело.

Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини instagram.com/elizabethhurley1

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.