55-летняя Элизабет Херли засветила на пляже фигуру в леопардовому бикини
Британская актриса Элизабет Херли похвасталась роскошной фигурой.
Знаменитая британская актриса и фотомодель, звезда сериала “Члены королевской семьи“ Элизабет Херли в очередной раз восхитила пользователей Сети своей стройностью.
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На официальной странице в Инстаграм 55-летняя артистка запостила пикантный кадр, сделанный на пляже. На свежем снимке Херли позирует перед фотографом в бикини с леопардовым принтом и золотыми кольцами, демонстрируя подтянутое тело.
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