Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В наряде небесно-голубого цвета: Елена Зеленская восхитила новым образом

Комментариев: 0
Первая леди Украины посетила открытие выставки "Дело в том…".
В наряде небесно-голубого цвета: Елена Зеленская восхитила новым образом
В наряде небесно-голубого цвета: Елена Зеленская восхитила новым образом
instagram.com/olenazelenska_official

Во среду, 25 ноября, супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская посетила открытие выставки “Дело в том…“, посвященной теме домашнего насилия над женщинами.

Читай также: История Украины: Стиль первых леди за все время независимости

На своей странице в Инстаграм Зеленская показала, какой стильный наряд выбрала на мероприятие. На снимках Елена позировала в двубортном пальто небесно-голубого цвета. Свой образ она дополнила черными сапогами на каблуке, черной защитной маской и маленькими серьгами.

“На виставці представлені 16 звичних для кожного з нас побутових предметів, на перший погляд – цілком безпечних: дитяча іграшка, банківська картка, щоденник, рушник. Але… Всі ці предмети – безпосередні учасники, інструменти у реальних випадках насильства: фізичного, психологічного, економічного. Річ у тім, що домашнє насильство може відбуватися зовсім поруч. Річ у тім, що предметом домашнього насильства може стати будь-що. Річ у тім, що домашнє насильство – біда, яка може трапитися з кожним. Найжахливіше у домашньому насильстві – його буденність. Ми маємо визнати: насильство – не норма! Йому немає виправдань“, - прокомментировала фото первая леди.

Елена Зеленская на выставке
Елена Зеленская на выставке "Дело в том..."
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке
Елена Зеленская на выставке "Дело в том..."
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке
Елена Зеленская на выставке "Дело в том..."
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке
Елена Зеленская на выставке "Дело в том..."
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке
Елена Зеленская на выставке "Дело в том..."
instagram.com/olenazelenska_official

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, домашнее насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь