В наряде небесно-голубого цвета: Елена Зеленская восхитила новым образом

Первая леди Украины посетила открытие выставки "Дело в том…".

Во среду, 25 ноября, супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская посетила открытие выставки “Дело в том…“, посвященной теме домашнего насилия над женщинами.

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На своей странице в Инстаграм Зеленская показала, какой стильный наряд выбрала на мероприятие. На снимках Елена позировала в двубортном пальто небесно-голубого цвета. Свой образ она дополнила черными сапогами на каблуке, черной защитной маской и маленькими серьгами.

“На виставці представлені 16 звичних для кожного з нас побутових предметів, на перший погляд – цілком безпечних: дитяча іграшка, банківська картка, щоденник, рушник. Але… Всі ці предмети – безпосередні учасники, інструменти у реальних випадках насильства: фізичного, психологічного, економічного. Річ у тім, що домашнє насильство може відбуватися зовсім поруч. Річ у тім, що предметом домашнього насильства може стати будь-що. Річ у тім, що домашнє насильство – біда, яка може трапитися з кожним. Найжахливіше у домашньому насильстві – його буденність. Ми маємо визнати: насильство – не норма! Йому немає виправдань“, - прокомментировала фото первая леди.

Елена Зеленская на выставке "Дело в том..." instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке "Дело в том..." instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке "Дело в том..." instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке "Дело в том..." instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на выставке "Дело в том..." instagram.com/olenazelenska_official

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