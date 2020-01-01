Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка.

Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш gettyimages.com

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Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле этого года перенесла выкидыш. Личным откровением бывшая актриса поделилась в своей статье в газете New York Times. По словам знаменитости, во время того, как она меняла сыну подгузник, почувствовала сильную боль. Меган догадалась, что происходит, поэтому села с Арчи на пол:

«Я напевала колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Мелодия контрастировала с пониманием - что-то случилось. Обнимала своего первенца и понимала - теряю второго ребенка ».

Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш gettyimages.com

После этого Меган и Гарри поехали в больницу. Девушка признается, что ее муж сильно переживал из-за утраты. Также Маркл добавила, что многие проходят через это, однако меньшинство об этом говорит:

«Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало, - пишет Меган. - Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на потрясающую распространенность этого горя, разговоры о нем остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) позором».

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