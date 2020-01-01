Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш

Комментариев: 0
Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка.

Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш
Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш
gettyimages.com

Читай также: Григорий Решетник рассекретил имя следующей «Холостячки»

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле этого года перенесла выкидыш. Личным откровением бывшая актриса поделилась в своей статье в газете New York Times. По словам знаменитости, во время того, как она меняла сыну подгузник, почувствовала сильную боль. Меган догадалась, что происходит, поэтому села с Арчи на пол:

«Я напевала колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Мелодия контрастировала с пониманием - что-то случилось. Обнимала своего первенца и понимала - теряю второго ребенка ».

Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш
Меган Маркл призналась, что перенесла выкидыш
gettyimages.com

После этого Меган и Гарри поехали в больницу. Девушка признается, что ее муж сильно переживал из-за утраты. Также Маркл добавила, что многие проходят через это, однако меньшинство об этом говорит:

«Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало, - пишет Меган. - Переживая боль нашей потери, мы с мужем узнали, что из каждых 100 женщин от 10 до 20 перенесли выкидыш. Но несмотря на потрясающую распространенность этого горя, разговоры о нем остаются запретной темой, которая связана с (ничем не оправданным) позором».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, выкидыш, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь