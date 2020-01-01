Злата Огневич рассекретила, как правильно загадать желание на Новый год 2021

Певица Злата Огневич призналась, что у нее есть специальный магический дневник для желаний.

Украинская исполнительница Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на песенном конкурсе “Евровидение“, рассказала фанам, что делает для того, чтобы ее желания всегда сбывались.

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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость призналась, что ведет “магический“ дневник, в который записывает свои мечты. При записи Злата представляет обстановку, в которой желание должно сбыться.

“До Нового года чуть больше месяца и я уже начала понемногу составлять список заветных желаний! У меня даже есть специальный #МагическийДневник 🌟 Когда я пишу желание в этот дневник, я представляю время года, обстановку, ароматы вокруг и своё эмоциональное состояние. То есть, представляю своё желание, как уже свершенное, вот же оно! Как это работает: когда Вы находитесь в радостном состоянии от осознания того, что мечта исполнилась, психика настраивается на исполнение желания и сознание будет выбирать варианты для его осуществления!“, - подсказала подписчикам Огневич.

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