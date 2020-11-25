Ким Кардашьян произвела фурор в красном латексном комбинезоне
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Известная фотомодель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в красно-огненном латексном комбинезоне и лодочках такого же цвета. Обтягивающий наряд продемонстрировал аппетитные формы звезды, акцентируя внимание на пышном бюсте. Яркий образ Ким дополнила распущенными волосами, которые выкрасила в красный цвет и макияжем в теплых оттенках.
Сама Кардашьян прокомментировала свой облик так:
«Ого», - добавив к подписи смайлик огня.
Поклонники восхитились смелым образом знаменитости, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Она выглядит огненно».
«Ты выглядишь потрясающе».
«Великолепная!»
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