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Ким Кардашьян произвела фурор в красном латексном комбинезоне

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Ким Кардашьян произвела фурор в красном латексном комбинезоне
Ким Кардашьян произвела фурор в красном латексном комбинезоне
instagram.com/kimkardashian

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Известная фотомодель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в красно-огненном латексном комбинезоне и лодочках такого же цвета. Обтягивающий наряд продемонстрировал аппетитные формы звезды, акцентируя внимание на пышном бюсте. Яркий образ Ким дополнила распущенными волосами, которые выкрасила в красный цвет и макияжем в теплых оттенках.

Сама Кардашьян прокомментировала свой облик так:

«Ого», - добавив к подписи смайлик огня.

Поклонники восхитились смелым образом знаменитости, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Она выглядит огненно».

«Ты выглядишь потрясающе».

«Великолепная!»

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Теги: Ким Кардашьян, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.11.2020, 17:20
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Kim Kardashian, show everyone your pi ... z ... doo.
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