Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Ким Кардашьян произвела фурор в красном латексном комбинезоне instagram.com/kimkardashian

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Известная фотомодель Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в красно-огненном латексном комбинезоне и лодочках такого же цвета. Обтягивающий наряд продемонстрировал аппетитные формы звезды, акцентируя внимание на пышном бюсте. Яркий образ Ким дополнила распущенными волосами, которые выкрасила в красный цвет и макияжем в теплых оттенках.

Сама Кардашьян прокомментировала свой облик так:

«Ого», - добавив к подписи смайлик огня.

Поклонники восхитились смелым образом знаменитости, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Она выглядит огненно». «Ты выглядишь потрясающе». «Великолепная!»

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