«Большая проблема»: Николь Кидман рассказала, что ее детям карантин дается трудно

Американская актриса Николь Кидман рассказала, как ее дети переживают локдаун.

Николь Кидман рассказала, что ее детям карантин дается трудно instagram.com/nicolekidman

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Популярная актриса Николь Кидман дала интервью британскому изданию Glamour, в котором рассказала, что ее детям карантин дается трудно. Знаменитость и ее муж Кит Убран воспитывают двоих дочерей - 12-летнюю Сандей Роуз и девятилетнюю Фейт Маргарет.

Актриса отметила, что дочери привыкли учиться дистанционно, так как много путешествуют с родителями, однако сейчас им не хватает общения и они очень скучают по своим друзьям:

«Хотя удаленное обучение для них обычное дело, социальное дистанцирование они переживают с трудом. Для старшей отсутствие возможности увидеться с друзьями — большая проблема. А младшая как раз на том этапе, когда формируется ее окружение. Трудно видеть, как они тоскуют по своим друзьям. Я тоже тоскую по своим», — поделилась Николь.

Также звезда рассказала о том, что ее сестра с тремя детьми переехали к ней, чтобы было веселее:

«Я очень люблю детей. Однажды я сказала, что детей люблю больше, чем взрослых. Но теперь я одинаково люблю и тех, и тех. Мне очень нравится быть в окружении детей. Кит недавно уехал в Нашвилл заканчивать альбом, а сестра переехала ко мне со своими детьми, теперь в доме их пятеро. Мне нравится, что дети на все смотрят легче. И ты вдохновляешься этим: „Я смогу через это пройти, это будет легко“. Кажется, что жизнь не должна быть тяжелым грузом», — поделилась Кидман.

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