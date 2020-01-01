Американская актриса Меган Фокс сделала татуировку в знак большой любви к бойфренду.

Меган Фокс посвятила татуировку 30-летнему бойфренду Колсону Бэйкеру gettyimages.com

Популярная актриса Меган Фокс завязала роман с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером. Пара перестала скрывать свои отношения, и теперь они часто делятся романтичными снимками в социальных сетях. Молодой жених испытывает настоящую страсть к татуировкам, поэтому, не задумываясь, посвятил одну наколку своей возлюбленной. На своей странице в Инстаграм Колсон опубликовал фото татуировки, изображающей входное и выходное отверстие на шее. Под публикацией он написал так:

«Спаси меня от всех этих смертей», - таким образом Бэйкер запечатлел свое обращение к любимой.

Меган Фокс тоже решила доказать свои чувства, и набила на левой ключице надпись на испанском «el pistolero», что в переводе обозначает «стрелок». Внимательные поклонники разглядели новый рисунок на теле актрисы во время церемонии награждения American Music Awards-2020.

Меган Фокс посвятила татуировку 30-летнему бойфренду Колсону Бэйкеру

Напомним, что до встречи с Колсоном Меган была замужем за актером Брайаном Остином Грином.

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