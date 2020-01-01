Полностью голая: Дженнифер Лопес снялась обнаженной в новом ролике
Знаменитая американская исполнительница и голливудская актриса Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть откровенным видео. 51-летняя артистка запостила обнаженные кадры.
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Так, на официальной странице Джей Ло в Инстаграм появился ролик, где она предстала без одежды. Певица демонстрировала на камеру свое голое тело с разных ракурсов под танцевальный трек. Обнаженную грудь знаменитость решила прикрыть руками.
Отметим, что Лопес опубликовала это видео, чтобы привлечь внимание к запуску собственной линии косметики по уходу за кожей.
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