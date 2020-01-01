Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полностью голая: Дженнифер Лопес снялась обнаженной в новом ролике

Комментариев: 0
Певица Дженнифер Лопес запостила видео, где предстала без одежды.
Полностью голая: Дженнифер Лопес снялась обнаженной в новом ролике
Полностью голая: Дженнифер Лопес снялась обнаженной в новом ролике
instagram.com/jlo

Знаменитая американская исполнительница и голливудская актриса Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть откровенным видео. 51-летняя артистка запостила обнаженные кадры.

Читай также: “Грэмми 2021“: Кто стал номинантом главной музыкальной премии

Так, на официальной странице Джей Ло в Инстаграм появился ролик, где она предстала без одежды. Певица демонстрировала на камеру свое голое тело с разных ракурсов под танцевальный трек. Обнаженную грудь знаменитость решила прикрыть руками.

Отметим, что Лопес опубликовала это видео, чтобы привлечь внимание к запуску собственной линии косметики по уходу за кожей.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь