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«Внутри я плакала»: сын Алисии Сильверстоун обрезал свои длинные волосы из-за насмешек детей

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Американская актриса Алисия Сильверстоун поделилась с подписчиками личным видео.

Сын Алисии Сильверстоун обрезал свои длинные волосы из-за насмешек детей
Сын Алисии Сильверстоун обрезал свои длинные волосы из-за насмешек детей
instagram.com/aliciasilverstone

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Известная актриса Алисия Сильверстоун на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где ее сын остригает свои волосы. На кадрах запечатлено преображение длинноволосого мальчишки в парня с короткой стрижкой. Такое решение принял звездный ребенок после возвращения из детского лагеря, в котором пробыл два месяца и подвергался насмешкам со стороны детей. Несмотря на то, что волосы парень не стриг с момента своего рождения, он все же захотел кардинально изменить имидж.

Алисия не скрывает, что огорчена решением Беара, однако, как мать будет его всегда поддерживать:

«Да, это правда! Беар отрезал свои волосы! Мой малыш растет! Я уже скучаю по его волосам! Захотел ли он постричься сам? Да! Плакала ли я внутри себя, когда его стригли? Наверное».

По словам знаменитости, она не стала останавливать сына в его желании изменить внешность, и признает, что ребенок уже вырос.

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Теги: Алисия Сильверстоун, актриса, сын, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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