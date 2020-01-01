«Внутри я плакала»: сын Алисии Сильверстоун обрезал свои длинные волосы из-за насмешек детей

Американская актриса Алисия Сильверстоун поделилась с подписчиками личным видео.

Сын Алисии Сильверстоун обрезал свои длинные волосы из-за насмешек детей instagram.com/aliciasilverstone

Читай также: «На это смотреть больно»: Оля Полякова показала, как снимает линзы

Известная актриса Алисия Сильверстоун на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где ее сын остригает свои волосы. На кадрах запечатлено преображение длинноволосого мальчишки в парня с короткой стрижкой. Такое решение принял звездный ребенок после возвращения из детского лагеря, в котором пробыл два месяца и подвергался насмешкам со стороны детей. Несмотря на то, что волосы парень не стриг с момента своего рождения, он все же захотел кардинально изменить имидж.

Алисия не скрывает, что огорчена решением Беара, однако, как мать будет его всегда поддерживать:

«Да, это правда! Беар отрезал свои волосы! Мой малыш растет! Я уже скучаю по его волосам! Захотел ли он постричься сам? Да! Плакала ли я внутри себя, когда его стригли? Наверное».

По словам знаменитости, она не стала останавливать сына в его желании изменить внешность, и признает, что ребенок уже вырос.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.