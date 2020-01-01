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«Танцуй, когда старый»: Лилия Ребрик показала страстный танец с мужем

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками зажигательным танцем с мужем.

Лилия Ребрик показала страстный танец с мужем
Лилия Ребрик показала страстный танец с мужем
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где станцевала со своим мужем хореографом Андреем Диким. На кадрах мы видим, что телезвезда надела спортивный костюм и угги, а танцор – черную водолазку, штаны и ботинки. Несмотря на то, что одежда не предназначена для танцев, супруги двигаются очень профессионально. Видно, что пара сквозь годы смогла пронести не только любовь, но и страсть.

Под публикацией 39-летняя Лилия посоветовала фанатам танцевать при любых обстоятельствах:

«Танцюй поки молодий, і коли старий, і коли сумно, і коли дуже весело! Танцюй вранці замість зарядки, вдень - коли маєш паузу, ввечері - на кілька хвилин перед сном! Танцюй, щоб наситити свою кров киснем, щоб змусити м’язи бути у тонусі, не лишай жодного шансу жиру, а навіть якщо і маєш його - розтруси його танцем».

Поклонники восхитились звездной семьей, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Супер, подняли настроение в этот мрачный день»

«Які Ви молодці 🌹👍🔥».

«Очень красивые и красиво гармонично выполнено😚».

«Обалденные💖».

«Крутые🔥🔥🔥🔥».

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Теги: Лилия Ребрик, телеведущая, муж, танец, семья, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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