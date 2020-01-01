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«Мимимишность зашкаливает»: жена Монатика показала звездного любимца

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Супруга украинского певца Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с домашним любимцем.

Жена Монатика показала звездного любимца
Жена Монатика показала звездного любимца
instagram.com/irinamonatik

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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку семейных фото и видео. На кадрах Дмитрий Монатик, его возлюбленная и дети позируют в компании четырехлапого друга. Как оказалось, собака по кличке Мона Лиза уже год радует звездную семью своим присутствием. Под публикацией Ирина призналась, что домашний питомец стал настоящим другом для сыновей и порцией хорошего настроения для них с мужем:

«Нашей маленькой Мона Лизе сегодня годик💖🎂 этому комочку счастья, истинной подруге для наших сыновей ,шкоднице,шустрику - годик! Как летит время!»

Поклонникам понравились милые снимки, и они рассыпались в комплиментах:

«Какая прекрасная и красивая собачка».

«Мимимишность зашкаливает».

«Собака – это счастье и безусловная любовь».

«Боже, какая прелесть».

«Классные такие».

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Теги: Ирина Монатик, фото, собака, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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