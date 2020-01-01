«Мимимишность зашкаливает»: жена Монатика показала звездного любимца
Читай также: Тина Кунаки поделилась трогательным фото с мужем Венсаном Касселем
Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку семейных фото и видео. На кадрах Дмитрий Монатик, его возлюбленная и дети позируют в компании четырехлапого друга. Как оказалось, собака по кличке Мона Лиза уже год радует звездную семью своим присутствием. Под публикацией Ирина призналась, что домашний питомец стал настоящим другом для сыновей и порцией хорошего настроения для них с мужем:
«Нашей маленькой Мона Лизе сегодня годик💖🎂 этому комочку счастья, истинной подруге для наших сыновей ,шкоднице,шустрику - годик! Как летит время!»
Поклонникам понравились милые снимки, и они рассыпались в комплиментах:
«Какая прекрасная и красивая собачка».
«Мимимишность зашкаливает».
«Собака – это счастье и безусловная любовь».
«Боже, какая прелесть».
«Классные такие».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил