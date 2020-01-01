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"Соглашаться на авантюры больше не буду": Влад Яма рассказал о самочувствии после операции

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Судья "Танців з зірками 2020" Влад Яма высказался о пережитом хирургическом вмешательстве.
"Соглашаться на авантюры больше не буду": Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
"Соглашаться на авантюры больше не буду": Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
instagram.com/vladyama_official

В воскресенье, 15 ноября, украинский хореограф Влад Яма травмировался во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком в прямом эфире четвертьфинала проекта “Танці з зірками 2020“.

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Позже танцор сообщил поклонникам, что порвал связки на правой руке. И хотя обошлось без перелома, Яме все равно понадобилось хирургическое вмешательство. Операция прошла в понедельник, 23 ноября.

А несколько часов назад Влад решил на своей странице в Инстаграм рассказать о самочувствии. Артист заявил, что ему придется около месяца носить гипс. Яма признался, что пока ему больно, однако заверил фанов, что это не помешает ему танцевать. Также судья в шутку отметил, что больше не будет соглашаться на авантюры, намекнув на танец с Юлией Саниной.

“Операция прошла по плану. Дальше 4-5 недель в гипсе и ещё больше - реабилитация. Пока больно. Танцевать - буду! Соглашаться на авантюры - нет“, - написал Яма.

Отметим, что публикацию прокомментировала Леся Никитюк, которая в прошлом выпуске “Танців з зірками 2020“ также была в составе жюри. Девушка предложила свою помощь. Она в шутку заявила, что могла бы мыть Владу голову. 

Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
Скриншот

Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
Влад Яма рассказал о самочувствии после операции
Скриншот

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Теги: Влад Яма, Танці з зірками 2020, Леся Никитюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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