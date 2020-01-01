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Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк

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Елена Войченко опубликовала в Инстаграм доказательства измены Владимира Остапчука.
Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
instagram.com/olenavoychenko

Конфликт экс-жены ведущего Владимира Остапчука и его нынешней супруги, нотариуса Кристины Остапчук (в девичестве Горняк) набирает новые обороты.

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Так, недавно в программе “Світське життя“ Елена заявила, что Владимир закрутил роман с Кристиной еще когда был женат. Кроме того, Войченко отметила, что шоумен дает мало денег на детей и требует провести психическую экспертизу.

Остапчук ответил на обвинение экс-возлюбленной, опубликовав скрины чеков, где видно, что за сентябрь мужчина переслал Елене более 20 тысяч гривен. Также ведущий заявил, что никакой экспертизы не требовал.

Конфликт Елена Войченко и Владимира Остапчука
Конфликт Елена Войченко и Владимира Остапчука
Скриншот

Конфликт Елена Войченко и Владимира Остапчука
Конфликт Елена Войченко и Владимира Остапчука
Скриншот

Позже в Инстаграм-Сторис Кристина Остапчук записала видеообращение к Войченко, где заявила, что не уводила Остапчука из семьи. Кроме того, она отметила, что Елена не разрешает Владимиру видеться с детьми.

Кристина Остапчук обратилась к Елене Войченко
Кристина Остапчук обратилась к Елене Войченко
Скриншот

А сегодня Елена решила слить в Сеть переписку экс-мужа и нотариуса в качестве доказательств того, что они общались еще с августа 2019 года. 

“К сожалению, вынуждена опубликовать скрины с телефона бывшего мужа с доказательствами его внебрачных отношений. Кристина такая же патологическая лгунья, как и ее новый муж Владимир. Хватит грязно лгать, потому что я больше не буду молчать“, - написала в Сторис Елена.

Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Скриншот

Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Скриншот

Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Скриншот

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Теги: Кристина Остапчук, Владимир Остапчук, Елена Войченко
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Источник: ivonа bigmir)net

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