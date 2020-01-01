Елена Войченко слила в Сеть любовную переписку Остапчука и Горняк
Конфликт экс-жены ведущего Владимира Остапчука и его нынешней супруги, нотариуса Кристины Остапчук (в девичестве Горняк) набирает новые обороты.
Читай также: “Живи своей жизнью“: Владимир Остапчук публично обвинил бывшую жену во лжи
Так, недавно в программе “Світське життя“ Елена заявила, что Владимир закрутил роман с Кристиной еще когда был женат. Кроме того, Войченко отметила, что шоумен дает мало денег на детей и требует провести психическую экспертизу.
Остапчук ответил на обвинение экс-возлюбленной, опубликовав скрины чеков, где видно, что за сентябрь мужчина переслал Елене более 20 тысяч гривен. Также ведущий заявил, что никакой экспертизы не требовал.
Позже в Инстаграм-Сторис Кристина Остапчук записала видеообращение к Войченко, где заявила, что не уводила Остапчука из семьи. Кроме того, она отметила, что Елена не разрешает Владимиру видеться с детьми.
А сегодня Елена решила слить в Сеть переписку экс-мужа и нотариуса в качестве доказательств того, что они общались еще с августа 2019 года.
“К сожалению, вынуждена опубликовать скрины с телефона бывшего мужа с доказательствами его внебрачных отношений. Кристина такая же патологическая лгунья, как и ее новый муж Владимир. Хватит грязно лгать, потому что я больше не буду молчать“, - написала в Сторис Елена.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Штамп не обязателен“: Разведенная Алина Гросу заговорила о втором браке
- Оля Полякова записала гневное видеообращение к украинским женщинам
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил