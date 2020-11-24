Бразильская модель Изабель Гулар засветила грудь в откровенном мини-платье
“Ангел“ Victoria's Secret, бразильская супермодель Изабель Гулар поделилась с подписчиками свежими кадрами из новой фотосессии в Сан-Паулу.
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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость показала яркие снимки и видео, где она предстала в черном мини-платье, украшенном перьями. Наряд эффектно обнажил плечи модели, а декольте частично оголило ее грудь.
Свой соблазнительный образ Гулар дополнила лаковыми туфли на каблуках, несколькими видами сережек и нюдовым макияжем.
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